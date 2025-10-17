Pour obtenir une information de la part de la marque « PREMIBEL PARQUET », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Premibel parquet est une société familiale qui existe depuis 1992, soit une expertise dans son domaine depuis 29 ans. Devenue Leader sur le marché du parquets en France, Premibel parquet ne cesse de s’accroitre. Elle offre des produits qui répondent aux besoins de ses clients.

Le parquet massif, le parquet flottant et le parquet sol stratifié, elle propose un large choix d’essence de parquets en bois de Chêne, Hêtre, Merbau, Teck, Wengé, Padouk, Kempas, Jatoba etc..

Premibel parquet agrandit son offre en proposant également une gamme spécialement conçue pour l’isolation acoustique. Des tests acoustiques et brevetés ont été réalisé pour vous garantir une performance inégalable.

Le parquet qu’elle propose sont en stocks immédiatements, pas besoin d’attendre des semaines. Premibel possède un entrepôt où sont stockés plus de 100 000m² de produit.

De plus, Premibel parquet est soucieuse de l’environnement et propose des produits issus du developpement durable. Elle possède sa propre certification FSC® BV-COC-130407 ou PEFC™ BV/CdC/6266690.

Le savoir-faire de PREMIBEL parquet en matière de parquet massif et contrecollé :