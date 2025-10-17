Print Acoustics - Batiweb

Print Acoustics, une division de Triplaco, est spécialisée dans le développement, la production et la livraison des panneaux, portes et éléments séparés acoustiques absorbants. Nos solutions, standards ou sur mesure, sont intégrées dans de différentes applications. Nous travaillons avec des architectes, installateurs et propriétaires afin de développer une solution idéal pour chaque applications. Les solutions consiste d'un ame en MDF avec une finition en Print HPL d'Abet Laminati, vernis, laquage, vynile tissé ou impression numérique et une voile acoustique en fibre de verre au dos ou au centre. Triplaco is le spécialist dans la distribution des stratifiés décoratifs print HPL laminaten, massif pour applications intérieures et extérieures, solid surface PRAL et panneaux à haute brillance Brilliant, mais est aussi connue pour les fronts, le contrecollage, le postforming et le sous-traitance.