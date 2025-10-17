ConnexionS'abonner
Chez In Extenso Rhône-Alpes 24 chemin des Verrières -BP 33
69751 CHARBONNIERES LES BAINS Cedex
France
30 ANS, PLUS PROFILTEK QUE JAMAIS.

Notre trajectoire, consolidée après trois décennies consacrées à la conception et à la production de produits pour l’espace de douche, nous positionne comme l’une des entreprises de référence dans le secteur de la salle de bains.

Un secteur compétitif et spécialisé qui nous motive à être en constante évolution, investissant dans de nouveaux défis, de nouveaux rêves qui deviennent réalité et continuent notre chemin vers l’excellence.

La recherche permanente de l’excellence de nos produits, ainsi que du service et du soutien à notre réseau de distributeurs nous a placés en tête du secteur de la fabrication de parois de bain sur mesure en Espagne.

Nous sommes le seul fabricant national à intégrer la technologie de décoration du verre en usine. Tout le processus est réalisé au sein de nos installations, permettant ainsi un tracé absolu, car nous sommes spécialisés en parois de bain.

Notre réseau de distributeurs est composé de près de 5.000 enseignes, réparties sur tout le territoire espagnol.

En 2012, nous avons entamé notre internationalisation et nos parois de bain se vendent déjà au Portugal, en France, en Italie, en UK, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Russie...

Le savoir-faire de PROFILTEK:

  • Parois : 100% Personnalisable (Fixes / Coulissantes / Battantes / Pliables / Spéciales / PMR / Fixes / Battantes / Pliables /Coulissantes).
  • Konvert solution : Kit pour remplacer la baignoire par une paroi + receveur de douche + espace de rangement.
  • Receveurs de douche : Pour mettre votre espace de bain à un autre niveau. 
  • Project division : Si vous pouvez le dessiner, nous pouvons le fabriquer et l’imprimer !
