ProFormalys

PRO FORMALYS, formation, conseil, recrutement, bilan de compétence, coaching et suivi.

Notre organisme de formation PRO FORMALYS intervient dans les domaines suivants :

Formation, Audit, Conseil, Organisation, Recrutement, Bilan de Compétences, Suivi…



Et dans les secteurs d'activités suivants :

Industrie, Banque-Assurances, BTP-Immobilier, Distribution, Santé, Hôtellerie-Restauration, Services Publics.

Formations intra entreprise sur mesure :

La formation intra entreprise se déroule généralement dans les locaux de l’entreprise ou de l'établissement qui souhaite entreprendre la formation.

Les apprenants gagnent sur le temps qu’ils auraient perdu lors du déplacement dans des locaux du centre de formation.

Ce mode de formation se déroule avec les salariés d’une même entreprise ou d'un même établissement.

Le choix de la date de la session de formation intra entreprise est effectué en fonction des disponibilités des apprenants et du formateur.

Formations individualisées sur mesure :

La formation individualisée se déroule avec un unique apprenant dans les locaux de l’entreprise ou de l'établissement qui souhaite entreprendre la formation ou bien dans les locaux du centre de formation.

Il s'agit d'une formation intra entreprise qui se déroule avec un seul apprenant.

Le choix de la date de la session de formation individualisée est effectué en fonction des disponibilités de l'apprenant et du formateur.

La durée de la formation peut être réduite par rapport à une formation de groupe car l'acquisition des notions est plus rapide seul qu'avec un groupe.

Formations à distance :

Nos formations à distance sont des formations inter-entreprises, intra entreprise ou individualisées.

L'animation est effectuée à distance par le formateur via internet en utilisant des applications spécifiques comme par exemple Skype, Team ou Zoom avec communication via la voix, l'image et les supports de formation.

Formations e-learning :

Nos formations e-learning sont des formations individualisées.

L'apprenant dispose d'un accès à distance à des ressources et des services.

Notre démarche pédagogique et nos atouts :

Nous nous appuyons sur les connaissances pointues de nos 250 consultants-formateurs très expérimentés pour améliorer les compétences de vos salariés.

Nos intervenants utilisent les dernières techniques pédagogiques, ainsi que la participation active des stagiaires pour animer toutes nos actions de formation.

Un contrôle des connaissances ainsi qu'une évaluation sont systématiquement effectués à la fin de chaque session. Une attestation de fin de stage est remise.

Notre prestation est complète.

Nous souhaitons vivement vous aider à faire face aux changements et contribuer fortement au développement de vos activités.

Demandez-nous un premier rendez-vous gratuit pour vous apporter les meilleures solutions.

Nos consultants-formateurs spécialisés dans votre secteur vous apporteront des conseils judicieux et des méthodes efficaces à appliquer rapidement dans votre entreprise.

Les formations de PRO FORMALYS :

Les métiers "BTP" des Bureaux d'études - Bâtiment - Travaux Publics - Immobilier : Maîtrise d'ouvrage, Maîtrise d'œuvre, Constructeurs, Etudes et gestion, Métiers BTP, Dessin technique et Immobilier.

Les métiers de l'Hôtellerie - Restauration - Tourisme : Management, Ressources humaine, Accueil et techniques de vente, Hygiène et sécurité, Cuisine et production et Tourisme.

Les métiers des Services Publics : Fiscalité locale, Marchés publics, Droit de l'urbanisme, Droit de l'environnement, Aménagement du territoire, Comptabilité publique, Finances publiques, Droit administratif et Ressources humaines.



