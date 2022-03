PROJISO : Fabricant de produits isolants projetés

PROJISO, expert dans la fabrication et la commercialisation de revêtements projetés, offre une large gamme de produits pourvus de multiples performances : résistance au feu, isolation thermique, correction et affaiblissement acoustique.

L’ensemble de ces applications est validé par des procès-verbaux européens, ce qui est obligatoires pour des chantiers dont la date de dépôt du permis de construire est postérieure au 01/04/2011.

C’est parce que le développement et l’innovation prennent une place importante dans la stratégie de PROJISO, que de nouveaux systèmes et des compléments de gammes seront proposés.

PROJISO fabrique un isolant thermique avec de nombreuses certifications, (Marquage CE, AT, Acermi, FDS, FDES, DOP).

Une gamme de produits pour la protection incendie passive très développée (Béton, Acier, Bois, Bacs collaborants, Gaines tôles).

Des produits acoustiques jusqu’à un ¬alphaw de 1,00 et un affaiblissement acoustique de +5dB.

Fidèle à ses orientations et soucieux des conditions de pose de ses partenaires applicateurs agréés, PROJISO apporte un attention toute particulière à la dimension réglementaire et environnementale. Ainsi, tous les produits sont dotés du marquage CE et dispose de FDES.

Grâce à son expérience et au savoir-faire de ses partenaires, PROJISO participe à de nombreuses réalisations en France et dans le monde.

PROJISO se veut plus proche des intervenants de la construction : PROJISO, le fabricant de revêtements projetés au service des acteurs de la projection

Le savoir-faire de PROJISO :