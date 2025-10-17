Pour obtenir une information de la part de la marque « PROMOTRANS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1966, PROMOTRANS s’affirme en spécialiste de la formation professionnelle de la logistique et de la supply chain, du transport de marchandises, du transport de personnes, de la maintenance de véhicules industriels, du BTP et de la sécurité au travail.

PROMOTRANS se développe dans le respect permanent des impératifs actuels : réglementation, sécurité, développement durable…

Le groupe participe activement, au côté de ses partenaires institutionnels, à l’élaboration de ces règles, définissant ainsi de nouvelles approches métier.

Cet engagement permet à PROMOTRANS de renforcer constamment la qualité, la fiabilité et l’adéquation de ses programmes.

Pourquoi choisir PROMOTRANS ?

PROXIMITÉ

Le Groupe PROMOTRANS c’est 30 centres de Formation Continue, 13 centres de formations d’apprentis (CFA) et 5 Écoles Spécialisée. Un réseau de centres de formation au service de la performance. Un réseau de centres à taille humaine, souple et réactif proposant une offre globale diplômante, certifiante ou qualifiante.

PROFONDE CULTURE TERRAIN

Les experts du groupe PROMOTRANS possèdent une profonde culture terrain. Tous sont spécialistes dans leurs domaines et s’appuient sur des outils pédagogiques performants : ateliers spécifiques, simulateurs de conduite, parc de véhicules lourds, etc.

RÉFÉRENCE DU SECTEUR

Référence du secteur, expert reconnu par les acteurs terrain, PROMOTRANS a bâti sa notoriété sur la rigueur, le sérieux et la qualité de ses programmes.

50 années de passion et d’engagement en faveur de la formation, en s’adaptant aux évolutions constantes de l’environnement réglementaire, technique et économique.

