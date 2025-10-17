QINGDAO JINFER INTERNATIONAL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « QINGDAO JINFER INTERNATIONAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

JINFER : votre fournisseur professionnel de systèmes de garde-corps, de ferrures de main courante et de systèmes de vitrage.

JINFER s'engage à offrir des systèmes de verre et de garde-corps de qualité supérieure, innovants et fiables et des produits connexes pour satisfaire les conceptions architecturales les plus complexes.

JINFER s'efforce d'offrir une assistance experte à chaque client. Pendant ce temps, être responsable de chaque article de JINFER est notre objectif principal. Nous nous appelons en tant que fournisseur professionnel pour le système de verre et de garde-corps, c'est ce que nous avons été et serons toujours.

Des produits personnalisés sont également disponibles. Votre idée sera réalisée en échantillon à travers le concept, le test technique, la démonstration sur l'échantillon et la production de masse finale.

Sur la base de cette valeur, nous innovons en permanence pour adapter nos produits aux évolutions des tendances du marché ainsi qu'aux exigences des clients, en répondant aux attentes les plus strictes.

La grande polyvalence de notre gamme de produits offre des possibilités décoratives et techniques infinies pour résoudre, avec une maîtrise, la finition de n'importe quel design dans n'importe quel style.

Nous considérons les clients comme nos partenaires et leur propre succès est très important pour nous. Forts de cette valeur, nous innovons en permanence pour adapter nos produits à l'évolution des tendances du marché ainsi qu'aux exigences des clients, en répondant aux attentes les plus strictes. Nous proposons une large gamme de services pour vous aider à bâtir sur votre succès. Cette gamme de services est constamment élargie afin que vous puissiez toujours réagir rapidement aux dernières évolutions du marché.

La livraison ponctuelle des marchandises commandées est très importante pour maintenir des affaires agréables avec nos clients. Nous attachons donc une grande importance à répondre à vos besoins instantanés dans les délais de livraison. Pour le calendrier de production strictement raboté garantit que les marchandises sont fabriquées selon le délai de livraison convenu. De plus, situé à proximité du port de Qingdao, qui est l'un des plus grands ports de Chine, permet de gagner beaucoup de temps et rend la livraison de JINFER plus pratique.

Systèmes de garde-corps développés à l'aide de systèmes de CAO/FAO 3D et de développement de produits liés. Superviser strictement dans chaque processus pour garder une précision maximale dans la dimension, ainsi que la beauté et l'intégrité. Installation facile et connexion de base sûre basée sur une expérience technique et une prise en compte complète de la fonction.

La gamme a été développée à partir de tests rigoureux dans les conditions les plus difficiles, prouvées par la grande utilisation du monde. Le service de contrôle de la qualité vise non seulement à tester les marchandises et à arrêter les produits non qualifiés, mais le plus important est de contrôler et de trouver le problème pendant le processus.

