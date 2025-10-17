ConnexionS'abonner
Fermer
QUANTUM GLASS - Batiweb

QUANTUM GLASS

4 passage Sainte Avoye
75003 PARIS
France
Site web de la marque

Marque du groupe Saint-Gobain spécialisée dans les verres actifs, QUANTUM GLASS™ a pour mission de faciliter l’émergence de projets architecturaux grâce à ses verres hybrides qui changent de propriétés optique et physique via un faible courant électrique

 

L’architecture de demain sera faite de matériaux interactifs, dynamiques et intelligents

 

QUANTUM GLASS™ se porte résolument au service des concepteurs, architectes et commanditaires afin d’apporter des solutions technologiques et techniques à la réalisation des projets les plus créatifs et les plus exigeants en termes d’écologie, de confort et de fonctionnalités.

QUANTUM GLASS™ s’appuie pour cela sur l’expérience et le savoir-faire du groupe Saint-Gobain, sur un portefeuille de technologies verrières innovantes et sans équivalent, ainsi que sur un réseau international de concepteurs et d’installateurs dédiés et certifiés.

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.