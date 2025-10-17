QUANTUM GLASS
75003 PARIS
France
Marque du groupe Saint-Gobain spécialisée dans les verres actifs, QUANTUM GLASS™ a pour mission de faciliter l’émergence de projets architecturaux grâce à ses verres hybrides qui changent de propriétés optique et physique via un faible courant électrique
L’architecture de demain sera faite de matériaux interactifs, dynamiques et intelligents
QUANTUM GLASS™ se porte résolument au service des concepteurs, architectes et commanditaires afin d’apporter des solutions technologiques et techniques à la réalisation des projets les plus créatifs et les plus exigeants en termes d’écologie, de confort et de fonctionnalités.
QUANTUM GLASS™ s’appuie pour cela sur l’expérience et le savoir-faire du groupe Saint-Gobain, sur un portefeuille de technologies verrières innovantes et sans équivalent, ainsi que sur un réseau international de concepteurs et d’installateurs dédiés et certifiés.
