RABONI, NEGOCE DE PROXIMITE

RABONI est un réseau de distribution de matériaux de construction dédié aux professionnels du bâtiment. L’enseigne compte 40 agences en Ile-de-France et en Normandie.

Depuis 1946, RABONI met tout en œuvre pour proposer :

des stocks permanents et adaptés à la construction locale,

une flotte de camions de livraison adaptée aux exigences des chantiers,

un accompagnement professionnel du client dans ses projets, en agence et sur ses chantiers,

des services facilitant l’activité des professionnels du bâtiment.

RABONI appartient au groupe BME, un des leaders européens de la distribution de matériaux de construction.

De l'artisan au major du bâtiment et du généraliste au spécialiste, RABONI s'adapte à tous vos besoins.

A chaque chantier sa solution :

des services dédiés

des commerciaux formés et itinérants

des offres adaptées grâce au Club Client Partn'R

TOUT POUR REUSSIR VOS CHANTIERS

Le savoir-faire de RABONI :