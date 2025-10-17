RED HORSE / WINBAG / DISSING AS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « RED HORSE / WINBAG / DISSING AS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

RED HORSE est une société internationale d'ingénierie et de production en pleine expansion, spécialisée dans les solutions de fixation pour la construction et la fabrication.

RED HORSE est la gamme de produits de fixation large et professionnelle, où une grande partie de tous les produits de niche sont dessinés, conçus et développés en interne.

Nos clients sont principalement des entreprises de fabrication et de construction du monde entier.

Une grande partie de notre travail implique le développement orienté projet de produits spécifiques et de nouvelles façons de résoudre les problèmes existants.

Notre objectif est d'être le partenaire privilégié et le plus innovant en matière de solutions de fixation.

Le savoir-faire de RED HORSE :