ConnexionS'abonner
Fermer
RED HORSE / WINBAG / DISSING AS - Batiweb

RED HORSE / WINBAG / DISSING AS

Niels Bohrs Vej 25
8660 Skanderborg
Danemark
Site web de la marque

RED HORSE est une société internationale d'ingénierie et de production en pleine expansion, spécialisée dans les solutions de fixation pour la construction et la fabrication.

RED HORSE est la gamme de produits de fixation large et professionnelle, où une grande partie de tous les produits de niche sont dessinés, conçus et développés en interne.

Nos clients sont principalement des entreprises de fabrication et de construction du monde entier.

Une grande partie de notre travail implique le développement orienté projet de produits spécifiques et de nouvelles façons de résoudre les problèmes existants.

Notre objectif est d'être le partenaire privilégié et le plus innovant en matière de solutions de fixation.

Le savoir-faire de RED HORSE :

  • Des vis
  • Rivets
  • Ancrages, Bouchons et Injection
  • Perçage, découpe et fraisage
  • Produits d'étanchéité
  • Outils manuels
     
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.