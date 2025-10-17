REISSER SCHRAUBENTECHNIK - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « REISSER SCHRAUBENTECHNIK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

REISSER SCHRAUBENTECHNIK est leader en Europe pour la fabrication de vis en acier inoxydable.

Sur son site de Criesbach, REISSER SCHRAUBENTECHNIK produit des éléments de fixation pour des clients de l'industrie et de la branche d'activité toit, mur et solaire.

REISSER propose dans son propre atelier de galvanoplastie des solutions de revêtement pour des composants des branches les plus diverses. Parmi eux, l'industrie automobile, le domaine de la technique de soupapes et la construction mécanique.

Partenaire du négoce et des magasins spécialisés, fournisseur répondant aux exigences diverses de l'industrie, REISSER tient en permanence à disposition plus de 8 000 références de vis et éléments de fixation en acier inoxydable, laiton, acier, cuivre, matériaux et alliages spéciaux.

Notre site de production en Allemagne propose une qualité Made in Germany appréciée dans le monde entier. Fabriqué par REISSER SCHRAUBENTECHNIK en Allemagne signifie : un personnel spécialisé possédant une longue expérience, un parc de machines et des installations modernes garants d'une grande efficacité et d'innovations régulières.

Fondée en 1921, REISSER SCHRAUBENTECHNIK s'est développée pour devenir le spécialiste des éléments de fixation et d'assemblage s'appuyant sur son propre site de production. Aujourd'hui, 347 personnes travaillent pour la réussite du Groupe REISSER. La production est entièrement localisée en Allemagne. Le site d'Ingelfingen-Criesbach s'étend sur un terrain de 39 000 mètres carrés.

Le savoir-faire de REISSER SCHRAUBENTECHNIK :