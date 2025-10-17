RETE METALY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « RETE METALY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

METALY c’est un réseau d’entreprises italiennes qui fabriquent en Italie des articles de quincaillerie et de bricolage pour les secteurs les plus divers.

Le groupe réunit sous une seule marque de différentes entreprises italiennes spécialisées dans leurs secteurs pour offrir au marché international un large choix de produits de qualité à des prix compétitifs.

Les entreprises sont présentes sur le marché depuis les années 50 regroupant plus de 192 salariés qui s’occupent de travaux de tournage, estampage et coupage de la bande et de la tôle, usinage du fil métallique et soudage de matériaux pour la fabrication d’articles de quincaillerie.

METALY met à disposition de ses clients plus de 5.000 produits entièrement fabriqués en Italie.

La présence des articles en stock garantit une gestion des commandes sans ruptures et dans des délais rapides.

Nous avons voulu faire de l’excellence notre signe distinctif en regroupant sous une seule marque plus d’un demi-siècle d’expérience, un service focalisé sur les exigences du client, des certifications d’entreprises et/ou du produit et la conformité des produits de construction aux rigoureuses normes européennes.

La mission du réseau d’entreprises METALY est d’offrir aux marchés internationaux des produits entièrement fabriqués en Italie avec des standards qualitatifs très élevés pour les utilisateurs professionnels et pour les bricoleurs au meilleur rapport qualité prix.

Garantir avec ses produits des solutions efficaces pour les plus différents secteurs d’application qui vont du bâtiment à l’équipement industriel, de l’agriculture à l’industrie.

L’excellence est notre tradition. La qualité est notre cheval de bataille.

Le savoir-faire de METALY :