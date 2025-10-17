RIKUTEC FRANCE SAS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « RIKUTEC FRANCE SAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

RIKUTEC est un groupe international composé d’entreprises innovantes. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de moules et de machines périphériques pour l’extrusion-soufflage de polyéthylène. Nous produisons également des cuves pour différentes utilisations.

Grace à notre savoir-faire et la recherche permanente de solutions répondant aux besoins de nos clients, nous avons développé durant les 30 dernières années deux secteurs d’activité́ indépendants et complémentaires.

RIKUTEC promeut le développement d’une technologie futuriste pour la conception des machines destinées à l’extrusion-soufflage et une production optimisée pour les marchés de l’emballage industriel, avec des pièces soufflées très techniques. Nous sommes également présents sur les marchés de la construction, du bâtiment et des travaux publics avec notre gamme de cuves petits et gros volumes. Ces produits permettent de traiter les eaux usées domestiques, de récupérer les eaux de pluie et de stocker le fioul et les huiles.

Tous nos produits sont fabriqués, sur des installations développées et construites par nos soins, dans nos unités de production.

RIKUTEC FRANCE jouit d’une expérience de près de 45 ans dans la fabrication d’appareils et de solutions techniques destinées à l’assainissement des eaux usées, l’eau de pluie ou le fioul domestique. Ces solutions sont composées de cuves et accessoires innovants.

Les cuves sont réalisées par coextrusion-soufflage en PEHD (Polyéthylène Haute Densité).

Nos appareils bénéficient des performances de résistance, de fiabilité et de pérennité, caractéristiques au Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

La plupart des appareils RIKUTEC FRANCE ont obtenu les différents marquages CE, certifications et agréments les positionnant comme les plus performants sur les marchés de l’assainissement des eaux usées domestiques, le stockage d’eau de pluie et le stockage de fioul domestique.

