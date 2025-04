RIOU Glass, fabricant verrier français indépendant.



Créé en 1979 par Pierre et Christiane Riou, RIOU Glass est un groupe français, familial et indépendant qui emploie près de mille salariés répartis dans 16 sites de transformation du verre implantés en France, ainsi que dans une usine de production de verre plat, Eurofloat à Salaise-sur-Sanne (38).



Le groupe est devenu un des premiers acteurs verriers européens et contribue à l’évolution technologique de son secteur d’activité.



L’entreprise fabrique et transforme près de 100.000 tonnes de verre plat par an et distribue tout type de produits verriers : du verre décoratif ou technique de haute sécurité au vitrage isolant à très hautes performances énergétiques, à destination du bâtiment, du transport et du secteur de la sécurité des personnes et des biens.



Très présent aussi sur les marchés du bâtiment de l’Océan Indien, du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et des pays limitrophes à l’Hexagone, RIOU Glass est en développement croissant à l’international.



Le siège social est situé à Honfleur (14) en Normandie.



Le savoir-faire de Riou Glass :

Solutions BÂTIMENT (Menuiseries extérieures, Vérandas, Façades, Aménagement intérieur, Décoration)

Solutions INDUSTRIE DU TRANSPORT (Para-automobile, Ferroviaire, Maritime, Aérien)

Solutions AUTRES INDUSTRIES (Ameublement, Mobilier alimentaire, Mobilier urbain, Photovoltaïque, Défense)