Riou Glass, spécialiste de la transformation de verre, a annoncé le rachat d’Eurovitrage. De 40 % des parts en 2018, l’ETI en possède maintenant la totalité. De quoi renforcer sa présence en Auvergne Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté, où Eurovitrage a établi ses usines.

Après le transformateur de verre plat Diffuver début 2023, Riou Glass, spécialiste des solutions et produits verriers, annonce le rachat d’Eurovitrage.

Fondée en 1983, cette entreprise transforme et distribue du verre plat pour le secteur du bâtiment neuf et de la rénovation. Ses vitrages isolants peuvent aller jusqu’à des dimensions de 4 500 x 2 700 mm.

Le tout pour un portefeuille de 700 clients présents dans le Sud-Est et l’Est de la France, plus précisément en Auvergne Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté. Ses deux usines de Grenoble et Dijon réunissent 10 000 m2 de surface industrielle. L’entreprise emploie 66 collaborateurs et engrange chaque année 15 millions d’euros de chiffres d’affaires.

De 40 % il y a six ans, jusqu’à la totalité des parts

« Dès 2018, nous avions la volonté commune de nous associer pour qu’un jour Eurovitrage intègre Riou Glass et devienne un membre à part entière de notre grande famille », expose Christine Riou-Feron, présidente de Riou Glass. L’ETI normande possédait 40 % des parts, et en possède maintenant la totalité.

Ce qui renforce « notre présence avec une volonté affirmée : être le leader des produits verriers pour le secteur du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté », abonde Madame Riou-Feron.

En parallèle, Eurovitrage intégrera le plan de développement « Riou Glass Verre 2025 » et rejoindra le réseau de 16 usines de transformation du groupe. Ainsi, les usines de Montbonnot-Saint-Martin (Isère), siège d’Eurovitrage, celle de de Pouilly-en-Auxois (Côte d’Or), seront donc maintenant sous enseigne Riou Glass. Elles adopteront les mêmes conditions d’achat, logistiques mais également commerciales. Son catalogue comprendra les différents produits verriers du groupe : vitrages à contrôle solaire, à isolation thermique renforcée…

Eurovitrage est rebaptisé Riou Glass.Eurovitrage

Eurovitrage gardera son nom mais sera associé à celui de Riou Glass, pour s’appeler désormais Riou Glass.Eurovitrage. « En ajoutant le nom de Riou Glass, nous tournons Eurovitrage vers l’avenir tout en conservant les fondamentaux qui ont fait son succès », justifie Christophe Vergnaud, directeur général de Riou Glass.

Le dirigeant d’Eurovitrage et fils de son fondateur, Pascal Chambon rejoint le groupe au poste de chef de projet ERP et veillera activement à la modernisation de l’ensemble des sites en France. « Je suis ravi de débuter cette nouvelle aventure qui va me permettre d’exprimer ma passion pour les systèmes d’information. Rejoindre Riou Glass était la meilleure décision : celle d’assurer la pérennité de l’entreprise sur le long terme, en étant plus fort », se réjouit-il.



Virginie Kroun

Photo de Une : Eurovitrage