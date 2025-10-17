Riwal France - Batiweb

ConnexionS'abonner
ZA du bois Gueslin - Allée voie Croix
28630 Mignières
France
Riwal, fondé en 1968 aux Pays Bas est devenu l'un des leaders européens spécialisés dans la location de matériel d'élévation, tel que des nacelles articulées, chariots télescopiques, ciseaux électriques ou diesel...

Nous avons la conviction que la réussite réside dans la spécialisation de notre offre produits et services. Pour mener à bien cette spécialisation, nous avons décidé de nous concentrer sur un domaine très précis – les « équipements d’accès motorisés » qui englobent les nacelles élévatrices, les chariots télescopiques et les chariots élévateurs. Au global, notre parc représente 19 000 machines.

Nous sommes convaincus qu'en nous spécialisant, nous sommes en mesure de proposer à nos clients un service de qualité nettement supérieur en termes de sécurité, d'efficacité et de rentabilité vis à vis de nos clients.

Notre ambition aujourd’hui est d'atteindre les plus hauts niveaux en matière de sécurité, de productivité et de service grâce à des équipes qualifiées mais aussi grâce à un véritable goût pour l’innovation.

En un mot, nous proposons des solutions pour le travail en hauteur, et nous veillons à ce que nos clients puissent travailler en toute sécurité et de façon productive.

La location représente une part importante de nos activités, complétée par d'autres services comme les formations CACES & Sécurité dispensées à nos clients issus de la location.

Le savoir-faire Riwal France :

  • JLG Ecolift, nacelle non motorisée à mât vertical
  • Nacelle à flèche télescopique Riwal JLG 660SJ 100% électrique
  • ...

