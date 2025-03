Pionnier de la véranda en France, Roger Autaa a consacré plus de 40 ans à l’amélioration du confort des particuliers.

Fort de cette expertise, il crée en 2012 le Réseau National de Professionnels Roger AUTAA - Le Confort de l’Habitat, présent partout en France. Aujourd’hui, le réseau regroupe plus de 260 concessionnaires indépendants, proposant des solutions innovantes et de haute qualité pour l’aménagement et l’amélioration de l’habitat :

Extensions & protections extérieures : vérandas, pergolas, portails, clôture, carports...

vérandas, pergolas, portails, clôture, carports... Menuiseries sur mesure : fenêtres (bois, PVC, Alu), Portes d’entrée

fenêtres (bois, PVC, Alu), Portes d’entrée Sécurité & domotique : volets, portes de garage, brise-soleil, stores extérieurs, brises-vue

volets, portes de garage, brise-soleil, stores extérieurs, brises-vue Solutions durables & énergies renouvelables : panneaux solaires

panneaux solaires Agencement & design intérieur : garde-corps, verrières, dressings, marquises

Pourquoi rejoindre le réseau ?

Le réseau se distingue par le fait qu'il n'y a aucun frais adhésion pour les concessionnaires, son approche collaborative, permettant à ses membres de bénéficier de conditions d'achat préférentielles auprès de plus de 60 grands fabricants nationaux et européens, tout en préservant leur indépendance.

Les adhérents profitent également de formations, d'outils marketing personnalisés et d'un soutien commercial pour développer leur activité.