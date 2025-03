Le réseau Roger Autaa : le confort de l’habitat poursuit son développement

Avec plus de 260 concessionnaires et 60 fournisseurs nationaux et européens, le réseau Roger Autaa – Le Confort de l’Habitat s’affirme comme un acteur incontournable du secteur. Construit sur un modèle 100% indépendant et sans frais d’adhésion, le réseau permet à ses membres de bénéficier de remises négociées très avantageuses et de synergies locales pour optimiser leur activité.

Une adhésion flexible adaptée à chaque professionnel Le réseau Roger Autaa offre une totale flexibilité à ses concessionnaires. Que vous soyez spécialisé dans un domaine précis ou que vous souhaitiez accéder à une gamme plus large de produits, l’adhésion au réseau peut se faire de manière partielle ou totale. Ainsi, vous pouvez choisir de ne rejoindre le réseau que pour certaines familles de produits si vous avez déjà des accords sur d’autres. Des avantages concrets pour booster votre activité Accès à des remises négociées grâce à la force du réseau.

grâce à la force du réseau. Aucune cotisation ni frais cachés : un modèle 100% gratuit.

ni frais cachés : un modèle 100% gratuit. Synergies locales entre professionnels pour renforcer la dynamique commerciale. Rejoignez le réseau et développez votre activité ! Vous souhaitez en savoir plus, découvrir le réseau et comparer les remises ? Cliquez ici et rejoignez une communauté de professionnels engagés pour la performance et la rentabilité de leur activité. Pour en savoir plus exit_to_app