ROLETIX - Batiweb

ROLETIX est un fabricant polonais bien connu et respecté de volets roulants, stores et moustiquaires, disponibles dans une large gamme de couleurs, motifs, matériaux et textures.

Depuis le début de notre activité, nous avons conçu et mis en œuvre de nombreuses solutions innovantes, offrant à nos clients des stores innovants fabriqués avec des matériaux de la meilleure qualité.

De nombreuses années d'expérience dans l'industrie de la couverture nous permettent de répondre aux attentes des clients les plus exigeants.

Tous nos produits sont fabriqués avec une exactitude et une précision remarquable car nous savons à quel point chaque détail est important dans la décoration intérieure, et les stores, outre le fait qu'ils jouent une fonction importante de protection contre l'excès de soleil, sont un élément très important de la décoration intérieure.

En 2018, nous avons mis en place un nouveau système individuel de production et de vente dans notre entreprise, ce qui nous permet d'accélérer le délai d'exécution des commandes.

Si nos produits jouissent d'une si bonne réputation, c'est principalement grâce à l'équipe de personnes fiables, mais aussi à notre parc machine. Nous avons de nombreuses machines professionnelles, que nous augmentons constamment, nous avons donc de quoi être fiers.

Le savoir-faire de ROLETIX :