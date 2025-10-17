Pour obtenir une information de la part de la marque « S + S REGELTCHNIK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

S+S Regeltechnik est un fabricant leader européen de technique de capteurs de pointe pour la mesure, la commande et la régulation dans les domaines de l’automatisation des bâtiments et de la construction mécanique.

Nous tenons à offrir une qualité, une rentabilité et une durabilité sans compromis. Notre entreprise est axée sur la préservation des ressources et la réduction du coût global de possession de nos clients.

Nous nous engageons à apporter une contribution significative à la mise en œuvre de bâtiments intelligents, connectés et numériques grâce aux meilleures technologies de capteurs et de régulation de leur catégorie.

Le siège de notre entreprise se trouve à Nuremberg, mais nous sommes chez nous partout où la qualité « Made in Germany » est demandée.

Tout d’un seul fournisseur

S+S s’appuie sur une longue expérience du marché, les techniques de production les plus modernes et des processus de travail optimisés en continu. Nos équipes aux qualifications multiples satisfont les demandes de nos clients, même spécifiques, dans les plus brefs délais.

Grâce à notre forte intégration verticale et à la sécurité élevée de nos processus, nous vous fournissons tout d’une seule source, et ce, toujours dans la meilleure qualité de marque, des produits individuels aux solutions complètes.

Le savoir-faire de S+S Regeltechnik :