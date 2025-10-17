SADI SRL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SADI SRL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Née en tant que fabricant dans le secteur du plâtre décoratif, au cours de la dernière décennie, SADI a élargi sa production avec des plafonds, des revêtements métalliques et des planchers techniques surélevés, opérant dans le secteur civil, industriel et naval. Avec diverses solutions de haut niveau pour créer une union entre le projet du client et les besoins économiques.

C'est en 1908 que la "Société des arts décoratifs d'intérieur" SADI est fondée à Vicence. Entreprise spécialisée dans la production de stuc décoratif de styles variés. Son succès immédiat est déterminé par la flexibilité et la capacité de produire des matériaux adaptés à chaque structure et besoin décoratif dans la construction civile, industrielle et navale.

Après être entré dans le nouveau millénaire, SADI, désormais une réalité établie et stable dans le monde, commence la production et l'ingénierie de "Sintelit C": un matériau d'une grande plasticité et d'une légèreté considérable qui allie exigences techniques et exigences esthétiques.

Au fil des années, SADI a été certifiée UNI EN ISO 9001-2000 pour la conception, la production, la commercialisation et l'installation de planchers surélevés, faux plafonds, éléments décoratifs et autres accessoires pour les secteurs de la construction navale et du bâtiment.

Comme dernier engagement, la division architecture a été créée en 2016, cette division intègre les divisions Faux Plafonds existantes, Division Planchers Surélevés et Division Marine, introduisant ainsi également l'activité clé en main "Contract" pour les espaces publics et dans ce sens des contrats ont déjà été signés avec certains chantiers navals importants.

Aujourd'hui, SADI est l'un des principaux opérateurs italiens au monde dans le secteur des faux plafonds, des produits en plâtre et des planchers flottants.

Le savoir-faire de SADI :