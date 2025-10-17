SAELEN - Batiweb

ConnexionS'abonner
SAELEN

Parc Alpespace, 354 Voie Magellan
73800 Sainte-Hélène-du-Lac
France
Créée en 2013, Saelen Energie est l’intégrateur exclusif des équipements HEIZOMAT et HEIZOHACK en France.

La société atteindra en cette année 2020 près de 4,5 M€ de chiffres d’affaires. Son équipe de 18 collaborateurs, du bureau d’études conception aux équipes commerciales et techniques, travaille avec passion au quotidien pour intégrer tout le savoir-faire de la biomasse énergie.

Saelen Energie a mis en place en France près de 300 installations moyenne puissance de chaudières biomasse/plaquettes Heizomat, et près de 100 broyeurs à plaquettes Heizohack.

Preuve de son dynamisme, l’entreprise française a lancé en 2019 une nouvelle entité technique 100 % dédiée à la gamme Heizomat : BIOMAX SERVICE. Elle apporte ainsi un service complet pour l’exploitation et la maintenance des chaufferies biomasse énergie.

Aujourd’hui, la marque allemande représente 32 000 m² de production répartis entre 2 usines en Bavière, 37 000 chaudières dans le monde entier et plus de 3000 broyeurs dans tous les pays.

HEIZOMAT a été la première entreprise à commercialiser, en France, des chaudières à plaquettes en 1989. La première référence française est une chaudière 130kW dans l’Aveyron.

Depuis, la technologie s’est perfectionnée mais la qualité et la robustesse restent inégalés.

« L’energie dans le cycle de la nature » constitue le principe de base de la société HEIZOMAT depuis sa fondation en 1982 par M. Robert Bloos. Ce principe a perduré jusqu’à nos jours avec toute la rigueur qu’il impose.

MADE IN GERMANY

La société HEIZOMAT réalise ses produits exclusivement en Allemagne, dans ses deux sites de production de Gunzenhausen/Maicha et de Heidenheim.

Par à ces installations, HEIZOMAT produit selon des critères techniques de très haut niveau grâce à des collaborateurs spécialisés hautement qualifiés. Ce n’est qu’à cette condition que l’entreprise peut rester fidèle à ses exigences premières consistant à réaliser des produits mûris techniquement, innovants et efficaces.

Afin de pouvoir produire durablement à très haut niveau, la société HEIZOMAT forme chaque année de nombreux apprentis, créant ainsi de nouveaux emplois.

Leur savoir-faire :  

  • Chaudière bois  déchiqueté  et granulés HSK-RA HEIZOMAT
  • Chaudière biomasse polycombustibles RHK-AK HEIZOMAT
  • Broyeurs à plaquette HEIZOMAT à chargement manuel
  • Broyeurs à palette
     

 

