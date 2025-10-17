SAKKARAH - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SAKKARAH », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SAKKARAH, créée par Philippe JOULIA le 1er janvier 2004, s’est spécialisée dans un premier temps dans la fourniture et pose de plaques pour tous les préparateurs existants sur le marché.

Son activité principale est la fourniture et la pose des plaques, ainsi que les entretiens et dépannages des maintien de pression, préparateurs, et échangeurs à plaques de toutes marques et de tous types.

Parallèlement, SAKKARAH a développé un service spécialisé dans les contrôles des disconnecteurs effectués par des techniciens qualifiés et accrédités.

Depuis, SAKKARAH a élargi ses prestations dans la vente de préparateurs d’eau chaude sanitaire, les échangeurs à plaques, les ballons, le maintien de pression, les pots à boues etc.

Grâce à son réseau commercial, constitué de commerciaux et de partenaires, SAKKARAH est présente sur toute la France.

Une équipe réactive de techniciens équipés de véhicules de Société, avec tout le matériel nécessaire aux interventions, et des équipements de protection individuelle (EPI), intervient dans des délais très courts sur toute la France.

Les services de planification d’interventions, devis, commercial et services généraux sont à votre écoute à Saint-denis et dans toutes les agences.

Le savoir-faire de SAKKARAH :