SALGAR - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SALGAR », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Retour aux origines artisanales du mobilier, Salgar mise sur le bois naturel avec la série Moment. Découvrez des Moments spéciaux et uniques dans votre salle de bains.

Tendance au naturel, au style sans artifice, importance dans les détails apportant équilibre et modernité.

La maison comme refuge Valeur du temps personnel pour les soins personnels, le bien-être et le calme.

Chacun des bois évoque des expériences différentes qui vous invitent à ressentir des moments privilégiés, des moments uniques.

Matériaux

Fabriqué avec des matériaux très résistants à l’humidité et à la déformation, comme l’intérieur en contreplaqué de bouleau et l’extérieur en bois naturel de frêne, chêne ou noyer.

Découvrez son incroyable qualité et robustesse en ouvrant pour la première fois les tiroirs en lamellé collé naturel.

Qualité

Avec le souci du détail, il est conçu avec des bords biseautés à 45° parfaitement alignés.

Durabilité garantie grâce au lamellé collé avec vernis acrylique, très résistant à l’humidité.

Tiroirs en bois de bouleau avec glissières Grass, à eouverture totale et et une résistance certifiée de 40 kg.

Sophistiqué et unique

D’apparence sophistiquée, Moment associe la haute technologie à l’inspiration naturelle pour incarner l’authenticité et la précision.



Chaque meuble est aussi unique que le grain du bois, ce qui fait de votre meuble un élément plein de charme.

Durable

Moment est né du respect de la nature et de l’engagement pour l’environnement. Nous planterons un arbre pour chaque meuble vendu afin de contribuer à l’atténuation du changement climatique.

Le bois est une ressource renouvelable. Chez Salgar, nous veillons également à ce que notre bois provienne à 100% de forêts durables, permettant une gestion consciente du patrimoine forestier.

Le savoir-faire de SALGAR :