SANINDUSA - Batiweb

La première unité du groupe est née en 1991, avec la naissance d’Indusa , (Industria de Sanitarios, lda corporation) . En Février de l’année suivante, commença la construction des sites et, en Mai 1993 la production d’appareils sanitaires. Au cours de la première année, la capacité de production, et le nombre de ses employés a doublé.

En peu de temps, le groupe a gagné la confiance de ses clients et consolidé une solide image de qualité . L’étape suivante en stratégie commerciale est arrivée naturellement, développant une large gamme de produits , autour du concept global de la salle de bains.

En 1997, acquisition de Grau, usine de robinetterie et accessoires. La production commença deux ans plus tard, complétant ainsi la large gamme existante, avec le développement de produits pour salles de bains et cuisines, ainsi que les accessoires .

En continuation, une autre unité de production fut inaugurée en 1998, et commença alors, la production de baignoires acryliques (simples et équipées de systèmes d’hydro massages), les receveurs de douche et colonnes hydro en acryliques.

Le savoir-faire de SANINDUSA :