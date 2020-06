Sapa Building System est le leader français des solutions aluminium à haute performance énergétique pour le bâtiment et le résidentiel, en neuf comme en rénovation.

Avec plus de trente ans d'expérience et l'expértise de ses équipes, Sapa Building System vous offre un soutien à tous vos projets, de l'extrusion à la livraison des profilés et de la conception initiale à l'installation sur site.



Division du groupe Sapa, 1er extrudeur mondial (23 000 salariés dans plus de 40 pays), la société est basée à Puget-sur-Argens dans le Var et compte 200 collaborateurs.