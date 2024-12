Des menuiseries Sapa choisies pour la rénovation d’une maison à Vannes (56)

À Vannes, dans le Morbihan, une maison traditionnelle a fait l’objet d’une rénovation et d’une extension. La gamme Performance 70 de Sapa a été retenue, à la fois pour les fenêtres, les baies, les verrières, et la porte d’entrée. Présentation du projet.

Les menuiseries Performance 70 de Sapa ont été choisies pour la rénovation et l’extension d’une maison à Vannes, dans le Morbihan (56). Pour ce projet, les nouveaux propriétaires ont fait appel à l’atelier d’architecture Dessauvages.

« Il s’agissait d’une rénovation assez lourde. La maison était dans son jus. Elle se composait de petites pièces cloisonnées avec des parties plutôt hautes, sans lien entre elles ou le jardin », explique Julie Guibert, l’architecte.

L’objectif : rénover cette maison pour améliorer le confort thermique, faire entrer un maximum de lumière, et gagner de l’espace en créant une extension.

Avec ses 90 m2, cette extension a notamment permis de quasiment doubler la surface habitable, et de créer une nouvelle entrée sur le jardin.

Le choix de la gamme Performance 70 de Sapa

En tout, plus d’une quinzaine de fenêtres (ouvrants et fixes) ont été fabriquées et installées par l’entreprise familiale Menuiserie Moureau, basée près de Vannes. La gamme Performance 70 de Sapa a été retenue, dont une baie coulissante de 5,5 mètres de longueur et 2,5 mètres de hauteur, composée de trois vantaux. Les montants en aluminium d’une largeur de 35 mm permettent d’optimiser les apports en lumière naturelle.

Le choix s’est porté sur une couleur noir mat (RAL 9005 texturé), qui se marie parfaitement au métal noir et au bardage bois, dans un style contemporain, qui contraste avec la rénovation traditionnelle de la maison.

Une rénovation à la fois traditionnelle et contemporaine

À l’étage, les anciennes menuiseries ont été remplacées par les fenêtres Performance 70 OC+ de Sapa à ouvrant caché, pour gagner en clair de vue. Grâce à leurs performances thermiques (Uw = 1,3), ces nouvelles menuiseries permettent d’améliorer le confort et de réduire les factures d’énergie.

Crédit photo : Sapa

« Toutes les finitions ont été soigneusement pensées pour s’intégrer parfaitement au style traditionnel de la maison. L’imposte en partie haute avec sa traverse verticale rappelle les anciennes menuiseries. Les ferronneries ont été conservées. La finesse des profilés, les paumelles invisibles, les poignées sans embase... sont autant de détails épurés qui apportent une touche contemporaine à cette architecture classique », souligne le dirigeant de Menuiserie Moureau.

À l’intérieur de la maison, un patio a également été créé avec deux grandes verrières, composées de 7 parties fixes et 2 sur le même ouvrant à la française, dans un style industriel.

Crédit photo : Sapa

Claire Lemonnier

Photo de une : Sapa