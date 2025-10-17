SARAY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SARAY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1980, SARAY ALUMINIUM joue un rôle majeur dans la construction de futurs bâtiments architecturaux avec ses solutions de construction intérieures et extérieures leaders et innovantes.

SARAY fabrique des systèmes de portes et fenêtres en aluminium, de murs-rideaux (façade) et de mains courantes, des panneaux composites en aluminium, des systèmes de portes et fenêtres en PVC, des systèmes de volets, divers types de profilés industriels pour les secteurs tels que les machines, l'éclairage, les ascenseurs, etc. et des profilés de section standard de différentes formes et tailles.

SARAY fait partie des 200 premières entreprises industrielles de Turquie et exporte 55 % de la production totale dans plus de 60 pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique ; avec ses volumes d'exportation élevés, SARAY reçoit chaque année le prix "Export Stars of Turkey".

SARAY ALUMINIUM possède les certificats de qualité CE, ISO 9001, Qualanod, Qualicoat, TS EN 755, TS EN 12020, SEPRO et GOST-R. SARAY est une entreprise entièrement intégrée avec ses installations de production de revêtement en poudre d'aluminium, d'anodisation d'aluminium, d'extrusion, de coulée, de panneaux composites en aluminium et d'extrusion de pvc. Avec un total de 100 000 m² de surface couverte, les installations de production sont situées à Cerkezkoy/Tekirdag et Gunesli/Istanbul.

Le savoir-faire de SARAY :