SATECO, ACTEUR INCONTOURNABLE DU BTP ET DE L'INDUSTRIE

Spécialisée dans le coffrage depuis 1953, SATECO est rapidement devenu un acteur incontournable du BTP et de l’industrie, en s’appuyant sur des valeurs fortes et une force d’innovation qui lui ont permis de toujours s’adapter aux nouvelles attentes du marché et des utilisateurs.

Avec 2 usines à Mirebeau et Maillé (86), le groupe Sateco développe 3 activités complémentaires : les équipements pour le BTP (coffrage verticaux et coffrage horizontaux), la mécano-soudure (industrie), le service (location, vente, stockage).