SCHNELL est l’entreprise leader au niveau mondial dans le domaine des machines automatiques pour le travail du fer à béton, pour la production des treillis électro-soudés et des logiciels de gestion pour tous les centres de façonnage.

SCHNELL a été créé en 1962 grâce à l'intuition d’un groupe d’entrepreneurs italiens provenant de Fano ; un succès qu’un formidable groupe d’associés et collaborateurs portent encore aujourd’hui avec passion et détermination.

SCHNELL est aujourd'hui le leader d'un groupe industriel multinational, centre de recherche et de production principal fournissant un soutien technologique, organisationnel et commercial à tout le Groupe.



SCHNELL est présent dans plus de 150 pays dans le monde entier grâce à ses 11 filiales, plus de 50 agents et distributeurs, et de nombreux centres d’assistance.

130 modèles de machines configurables sont produites dans plus de 40.000 mètres carrés d'espace de production, 4 établissements dans le monde et grâce à un total de 350 employés.

Capable de projeter et construire des produits innovants, SCHNELL a réalisé, pendant les années, une gamme complète de machines en mesure de satisfaire toutes les exigences pour le travail industrialisé du fer pour le béton armé.

Tout ça a complètement changé l'approche avec les clients : élargir la gamme n’a pas signifié seulement « avoir plus de produits à offrir », mais a transformé l’entreprise de simple fournisseur de machines en fournisseur de solutions intégrées et personnalisées.

La capacité de partager les connaissances et expériences avec nos clients dans un environnement créatif et ouvert est certainement la base de notre succès.

Le savoir-faire de SCHNELL :