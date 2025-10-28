ConnexionS'abonner
Le groupe Giboire commercialise 219 logements à Ambilly

Publié le 28 octobre 2025, mis à jour le 28 octobre 2025 à 17h05, par Raphaël Barrou

À Ambilly (Haute-Savoie), le groupe Giboire annonce la commercialisation du projet LOCO, qui comprend notamment 219 logements, des bureaux, ainsi qu'un tiers lieu. Le démarrage des travaux est prévu pour le deuxième trimestre de 2026, pour une livraison mi-2028.
©groupe Giboire
©groupe Giboire

Le groupe Giboire a annoncé la commercialisation du projet LOCO à Ambilly (Haute-Savoie), à 7 km de Genève (Suisse). Au cœur de l’écoquartier de l’Étoile, l'entreprise immobilière prévoit un démarrage des travaux pour le deuxième trimestre de 2026, et une livraison mi-2028. 

LOCO accueillera 219 logements, répartis en quatre immeubles, dont 86 en accession libre, 60 en locatif intermédiaire et 73 logements sociaux. Ces derniers seront réalisés par Haute-Savoie Habitat. Chaque immeuble doit être signé par une des agences d'architectures suivantes : TVK, Atelier Archiplein, Atelier WOA et Thibaud Babled Architectures. Les paysagistes Le Ciel Par-dessus le Toit et Urbalab accompagneront le projet. 

« Plus qu’une addition de bâtiments »

 

Le groupe Giboire met en avant la proximité de la gare d’Annemasse, lieu de passage du Léman Express et une diversité d'offre d'appartements : du studio au 5 pièces. Mais en plus des logements, elle annonce vouloir y ajouter 2 100 m² de bureaux, 2 200 m² dédiés à la formation et un tiers-lieu ouvert sur le quartier.

Une ambition confirmée par Pierre Girtanner, le directeur promotion régional du Groupe Giboire : « Nous souhaitons démontrer qu’un projet immobilier peut être bien plus qu’une addition de bâtiments : il peut devenir un catalyseur de lien social, d’attractivité économique et de durabilité. La mixité du programme incarne pleinement notre rôle de partenaire au service du développement des territoires, en phase avec leurs besoins et ceux de leurs habitants. » 

Des objectifs de réduction de l'empreinte carbone

 

Côté logements, le groupe Giboire signale qu'un des immeubles sera réalisé en pierre massive porteuse, une première dans le quartier de l’Étoile. Selon l'entreprise, c'est une manière de réduire l'empreinte carbone de ces nouvelles constructions.

Dans un communiqué de presse annonçant le projet, les certifications NF Habitat HQE et le label BiodiverCity®, gage d’une attention particulière portée à la biodiversité et à la renaturation des sols, sont envisagés comme des objectifs à atteindre. 

 

Par Raphaël Barrou 

