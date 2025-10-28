Index BTP et construction : nouvelles valeurs et changements publiés au JO
Publié le 28 octobre 2025, mis à jour le 28 octobre 2025 à 17h02, par Virginie Kroun
Le 23 octobre 2025, une nouvelle version des index nationaux du BTP et de la construction a été publié au Journal officiel (JO). Les valeurs sont établies sur le mois de janvier 2024.
On sait notamment que l'indice des actifs matériels (IM) de chantier a été réactualisé à 1,5445 au 15 mars 2024. Pour rappel, cet indicateur « permet de réactualiser les valeurs de matériels pour des cotations de matériel d'occasion, des valorisations de parc, en particulier pour les expertises en cas de sinistre », lit-on sur le site de Legifrance.
Deux nouveaux index TP créés, un supprimé
Autre mise à jour : la création de deux nouveaux index. D’un côté le TP10e « Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture de tuyaux en fonte majoritaire ». Puis le TP13b « Charpentes et ouvrages d'art métalliques hors fourniture des aciers ».
Ils sont rattachés au calcul de l’index TP01 Index général tous travaux, avec l’ensemble des index travaux publics, comme le montre le tableau ci-dessous :
L’index TP14 « Travaux immergés par scaphandriers » est supprimé de la liste.
En parallèle, des index changent de code d’identification voire d’intitulé. C’est le cas de TP10a qui devient TP10f « Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux ». L’indice TP13 a maintenant l’identifiant TP13a mais garde son identifiant « Charpentes et ouvrages d'art métalliques »
« L'intitulé de l'index TP07b devient "Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes et fluviaux" et celui de l'index TP08 devient "Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine" », est-il souligné dans le JO.
L’ensemble des mises à jour des index du BTP sont disponibles sur le site Legifrance.
Par Virginie Kroun
