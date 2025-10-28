Au cœur du Parc naturel des Ballons des Vosges, le Domaine de Montagne devient un superbe hôtel 5 étoiles ainsi qu’une destination à part entière.

L’emplacement est stratégique, perché à 900 mètres d’altitude, entre forêts majestueuses et panoramas grandioses, le Domaine de Montagne croise authenticité et bien-être.

Situé sur le site préservé de l’Ermitage Frère Joseph, l’établissement séduit par son atmosphère chaleureuse et raffinée. Le Chalet Frère Joseph, nouvel écrin du domaine, est un ensemble contemporain tout en bois contenant 28 chambres et suites aux vues imprenables ainsi qu’un spa de 900 m².

Redonner des lettres de noblesse à un site d'exception

L’histoire nous apprend qu’après la création de l’auberge par Émile et Marie Leduc, la fratrie Leduc, composée de onze enfants, s’illustre très tôt sur les pistes de ski.

Leur père, ancien champion de France militaire, leur transmet sa passion, fabriquant lui-même leurs premières paires de skis. Rapidement, la famille devient un pilier du ski français : Antoine Leduc est sélectionné pour les Jeux Olympiques de 1948, tandis que Marguerite, Anne-Marie et Thérèse marquent l’histoire en étant les trois premières sœurs à concourir ensemble aux épreuves olympiques de descente, slalom et géant. Un exploit resté unique jusqu’en 2014.

Si aujourd’hui le Domaine de Montagne prospère, c’est grâce à la volonté de deux hommes aux parcours riches et complémentaires. Alexandre Keff, entrepreneur audacieux, qui relève avec l’aide de la commune de Ventron, un nouveau défi : celui de redonner ses lettres de noblesse à un site d’exception. L’architecte Antoine Valentin de La Fabrique de l’ingénieur à Remiremont réalise le projet.

©Domaine de Montagne

Le bois à l'honneur, entre tradition et modernité



Les 28 chambres et suites du Chalet Frère Joseph, sont habillées de boiseries, tout en faisant un joli clin d’œil aux constructions de montagne, elles se caractérisent par leur aménagement contemporain.

Leur décoration est un subtil croisement d’éléments traditionnels et de touches contemporaines. Tout a été minutieusement pensé pour garantir aux usagers un univers de bien-être et de détente. Chaque détail est conçu afin que le séjour soit inoubliable.

La Top Suite Panoramique exclusive Joseph qui se hisse au sommet du chalet, se distingue par son raffinement. Elle est composée d’un lumineux salon où prend place une généreuse table à manger. La présence d’une somptueuse salle de bain en onyx avec baignoire balnéo ronde et sa télévision intégrée attirent l’attention.

Un dressing, un coin bureau et une petite cabane avec deux lits simples pour les enfants complètent cet écrin de luxe. La Suite Marguerite, quant à elle, est un cocon de 40 m². Son intérieur, plus feutrée met en avant des teintes plus douces comme le beige et le blanc.

Son balcon privé offre une vue panoramique sur la forêt, tandis que son grand lit, sa salle de bain ouverte et ses équipements modernes assurent un confort ultime. Alors que la Suite Thérèse propose également un espace de 40 m² ainsi qu’un balcon privé, la Suite Anne-Marie, de 38 m², allie modernité et tradition. Les Junior Suites Brimbelle et Airelle, respectivement de 35 m² et 36 m², offrent diverses vues sur la montagne ou la forêt. À chaque suite sa spécificité, son caractère et ses couleurs.

Une offre hôtelière complète

L’une des caractéristiques de l’établissement est le Spa Forêt de 900 m². Accessible à tous, il constitue une expérience à part entière. On y trouve une piscine à débordement de 18 mètres, bordée d’une plage immergée qui se prolonge à l’extérieur avec deux bassins balnéo, dont un à débordement offrant avec vue sur les montagnes.

©Domaine de Montagne

Le sauna, hammam, fontaine à glace et douches sensorielles, complètent l’ensemble et la salle de repos où prend place une cheminée invite à la détente. Les amateurs d’activités physiques, trouveront une salle de fitness Technogym à leur disposition.

Un restaurant et un bar complètent l’offre hôtelière ainsi que des espaces de séminaire. Ces derniers sont pensés pour favoriser la concentration et la créativité dans un cadre idyllique mais aussi historique. L’espace dédié aux séminaires est constitué d’un salon de 85 m², flexible et modulable il s’adapte aux différents formats de réunions.

Complètement métamorphosé mais gardant tout son âme, le Domaine de Montagne écrit une nouvelle page de son histoire.

Sipane Hoh

