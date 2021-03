Scorev réalise tous les coffrages pour l’ornement de façade. Fabriqués en bois et polystyrène, ils sont manu-portables et permettent de réaliser tous motifs architecturaux. Avec nos coffrages sur mesure réalisez vos colonnes, poteaux et autres ornements de façade. Tous nos coffres sont réalisés sur mesure et par notre bureau d’étude de manière à simplifier la mise en œuvre sur votre chantier.