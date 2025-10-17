SEED GAMMISTE - Batiweb

ConnexionS'abonner
SEED GAMMISTE

64 Av. de la Pierre Vallée
50220 Poilley
France
Site web de la marque

GAMMISTE : Votre expert des profils et systèmes en aluminium

GAMMISTE est spécialiste en menuiserie aluminium situé à Poilley en Normandie, nous concevons et réalisons des systèmes techniques et des profilés aluminium pour les professionnels depuis maintenant 20 ans.

La qualité irréprochable de nos fabrications, associée à notre capacité d’innovation, ont favorisé une progression rapide et pérenne de notre activité. Plusieurs profils et accessoires composant nos gammes de produits sont brevetés.

Nous développons des profils et systèmes en aluminium pour portes coulissantes et battantes, verrières et cloisons d’intérieurs.

Nos gammes SEED sont référencées partout en France et à l’international.

Notre cellule R&D travaille à plein temps sur des profils et systèmes aluminium encore jamais vu auparavant. Dépôt de brevets et modèles.

Notre but principal est de concevoir pour nos clients, des produits simples à monter et des documentations simples à comprendre. 

Nous étudions tous vos retours sur nos produits, afin de vous apporter des modifications efficaces, optimales et d'une meilleure qualité.

Le savoir-faire de GAMMISTE :

  • Meubles modulaires
  • Portes de placards 82 & 96
  • Porte Battante
  • Verrière d'intérieur
  • Cloison d'intérieur

 

