SEMA SOFTWARE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SEMA SOFTWARE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L’entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, des escaliers et de la couverture métallique et zinguerie.

L'entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la charpente, pour la construction bois (maison ossature bois, CLT, …), pour la construction des escaliers et pour la couverture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 35 ans.

Les logiciels sont disponibles en 11 langues avec plus de 10.500 clients dans 54 pays du monde entier. Pour consolider sa position de leader sur le marché et pour offrir des solutions innovantes à ses clients, le groupe SEMA investit un taux annuel moyen de 15 % de son chiffre d'affaires dans le développement de ses logiciels.

L’histoire commence en 1984 avec le développement des premiers logiciels-SEMA sous le système d’exploitation CPM. Aujourd’hui, le groupe SEMA débute l'année 2022 avec une équipe solide et compétente ainsi qu'un développement perpétuel du logiciel ce qui constitue la base des développements à venir.

Le savoir-faire de SEMA :