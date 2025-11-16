GESTES lance un nouveau forum pour le secteur de la finition et du second œuvre
Publié le 16 novembre 2025, mis à jour le 14 novembre 2025 à 17h13, par Nils Buchsbaum
Le 20 novembre 2025, GESTES organisera la première édition du Innova Forum, un événement consacré à l'innovation dans les secteurs de la finition et du second œuvre. Ce forum se déroulera de 8 h 30 à 13 h à l'Éco-Campus du Bâtiment à Vitry-sur-Seine (94) et réunira des startups, des industriels, des éditeurs et des entreprises.
Avec ce forum, GESTES a pour projet de « favoriser les échanges entre les besoins spécifiques du terrain et les solutions innovantes disponibles ». Selon l’organisation professionnelle qui rassemble les entreprises du second œuvre finition de Paris et de la petite couronne, « l’innovation est devenue un levier essentiel, tant pour gagner en productivité sur les chantiers que pour réduire l’impact environnemental et renforcer l’attractivité des métiers ».
Un événement « tourné vers l'avenir », selon GESTES
« Avec Innova Forum, nous voulons créer un espace de rencontres et d’expérimentation, pour que les entreprises puissent identifier des solutions concrètes et les intégrer rapidement dans leurs pratiques », explique dans un communiqué Éric Pellegrin, président de GESTES.
Les organisateurs du forum annoncent que seront présentés, entre autres, des outils de prévention et santé au travail, des innovations numériques, des solutions d’organisation et de pilotage, des solutions liées à la transition environnementale et à la gestion des déchets.
Les visiteurs retrouveront des entreprises aussi diverses que Attic+, qui présentera un logiciel de métré graphique 3D permettant de créer rapidement des maquettes à partir de simples plans ; Arqe, qui proposera sa démarche Opération Vers la Fin des Plastiques à Usage Unique (Opération VFP2U) ; Biodata Bank, créateur de Canaria+, un bracelet intelligent mesurant la température interne et alertant en cas de risque de coup de chaleur pour protéger la santé des équipes ; Builder Assist, qui offre des outils robotisés intelligents dédiés à la construction et à la rénovation de façades ; Colorine / Algo Paint, avec une gamme de peintures biosourcées à base d’algues ; et Kraaft, le «WhatsApp» des chantiers, enrichi par l’intelligence artificielle.
Avec Innova Forum, GESTES, membre de la FFB, souhaite « fédérer ses adhérents autour d’un événement à la fois porteur de sens et tourné vers l’avenir. »
