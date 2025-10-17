ConnexionS'abonner
Fermer
SEMPERIT PROFILES - Batiweb

SEMPERIT PROFILES

Land-Au 30
94469 Deggendorf
Allemagne
Site web de la marque

SEMPERIT : Solutions d'étanchéité innovantes

Riche en tradition et fondée en 1824, SEMPERIT AG Holding est l'un des leaders mondiaux de l'industrie du caoutchouc.

Aujourd'hui, l'entreprise compte 22 usines de production et de nombreuses succursales de vente sur trois continents - Europe, Asie et Amérique.

SEMPERIT développe, produit et commercialise une grande variété de produits en caoutchouc.

Notre objectif stratégique est de prendre une position de leader sur le marché international dans tous les domaines d'activité. Pour atteindre cet objectif, les principales exigences sont de se concentrer sur les domaines d'activité susmentionnés, d'internationaliser l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée et de devenir un leader des coûts.

SEMPERIT PROFILES fait partie du segment SEMPERFORM et est le leader du marché des joints EPDM pour les fenêtres, les façades ainsi que l'industrie. Contactez-nous et générez de la valeur ajoutée avec nos profilés EPDM.

Le savoir-faire de SEMPERIT :

  • Joints pour fenêtres
  • Joints pour façades
  • Joints pour portes
  • Profils d'emballage
  • Profils de l'industrie
  • Spécialités et moules spéciaux
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.