SEMPERIT PROFILES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SEMPERIT PROFILES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

SEMPERIT : Solutions d'étanchéité innovantes

Riche en tradition et fondée en 1824, SEMPERIT AG Holding est l'un des leaders mondiaux de l'industrie du caoutchouc.

Aujourd'hui, l'entreprise compte 22 usines de production et de nombreuses succursales de vente sur trois continents - Europe, Asie et Amérique.

SEMPERIT développe, produit et commercialise une grande variété de produits en caoutchouc.

Notre objectif stratégique est de prendre une position de leader sur le marché international dans tous les domaines d'activité. Pour atteindre cet objectif, les principales exigences sont de se concentrer sur les domaines d'activité susmentionnés, d'internationaliser l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée et de devenir un leader des coûts.

SEMPERIT PROFILES fait partie du segment SEMPERFORM et est le leader du marché des joints EPDM pour les fenêtres, les façades ainsi que l'industrie. Contactez-nous et générez de la valeur ajoutée avec nos profilés EPDM.

Le savoir-faire de SEMPERIT :