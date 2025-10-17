SIAMP - Batiweb

ConnexionS'abonner
SIAMP

4 quai Antoine 1er
98000 Principauté de Monaco
Monaco
Site web de la marque

Créée en 1947 à Monaco, SIAMP conçoit, fabrique et distribue une large gamme de produits et de systèmes à destination de l’espace WC : bâti-supports, plaques de commande, mécanismes de chasse d’eau, réservoirs et abattants.

Présent depuis plus de 70 ans sur le marché Français, industriel leader dans l'équipement en mécanisme de chasse des réservoirs en céramiques, SIAMP est de faite la principale marque représentée sur le parc installé en France et la marque référente auprès des professionnels pour la rénovation.

Les équipements de chasse SIAMP sont reconnus depuis plusieurs décennies par les principaux fabricants de céramique WC pour leur performance, leur qualité et leur durabilité.

SIAMP est ainsi un industriel leader en Europe dans l'équipement en 1ère monte des WC en céramique.

Le savoir-faire de SIAMP

  • Equipements de chasse
  • Solutions encastrées
  • Commandes
  • Packs WC
  • Réservoirs
  • Abattants
  • Accessoires & évacuations
  • Pièces détachées
     
