Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Drame au Maroc : 22 morts dans l’effondrement de deux immeubles de Fès

Partager l'article
Architecture

Publié le 10 décembre 2025, mis à jour le 10 décembre 2025 à 17h07, par Nils Buchsbaum

Deux immeubles se sont effondrés dans un quartier de Fès, faisant au moins 22 morts et 16 blessés. Les secours poursuivent les recherches sous les décombres.
© Adobe Stock
© Adobe Stock

Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi 10 décembre dans l’effondrement de deux immeubles contigus de quatre étages dans un quartier de Fès, grande ville du nord du Maroc, ont annoncé les autorités locales.

« Seize autres ont été blessées à divers degrés de gravité », a annoncé l’agence de presse officielle marocaine MAP, qui a précisé que « les opérations de recherche se poursuivaient toujours pour sauver et secourir d’autres personnes qui pourraient être ensevelies sous les décombres ».

Les blessés ont été évacués vers le Centre hospitalier universitaire de Fès, a indiqué l'agence de presse marocaine.

Selon la même source, l’effondrement s’est produit dans le quartier Al-Moustakbal, dans la zone d’Al-Massira. Huit familles vivaient dans les deux immeubles effondrés. Les autorités locales avertissent que le bilan pourrait encore s’alourdir dans les prochaines heures.

Des drames récurrents ces dernières années

 

Aucune explication officielle n’a encore été avancée concernant l’effondrement des immeubles.

Ces dernières années, plusieurs drames similaires ont endeuillé le Maroc. En mai, neuf personnes ont perdu la vie dans l’effondrement d’un immeuble à Fès, un bâtiment « figurant sur la liste des constructions menaçant de s’effondrer » et déjà visé par un ordre d’évacuation, selon une source des autorités locales citée par l’AFP.

En février 2024, cinq autres habitants étaient morts dans la chute d’une maison de la vieille ville de Fès. En 2016, deux enfants avaient été tués à Marrakech dans l’effondrement d’une habitation, tandis qu’à Casablanca, la chute d’un immeuble de quatre étages avait fait quatre morts et 24 blessés.

 

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.