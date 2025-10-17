SIMOES E RODRIGUES SA – SIRL - Batiweb

ConnexionS'abonner
SIMOES E RODRIGUES SA – SIRL

Zona Industrial de Penela Lote 9
3230-347 Penela
Portugal
Depuis toutes ces décennies consacrées à la fabrication de machines et outils pour la construction, SIRL a basé tout son travail sur des valeurs telles que rigueur et la qualité, en utilisant toute l’expérience pour trouver des solutions que répondent aux besoins de nos partenaires.

Nos valeurs sont le respect et l’engagement avec tous nos clients et partenaires. 

Innovation, qualité et précision dans le processus de fabrication et vente de produits.

Détermination sur la prospection du marché.

Nous fournissons un support technique vidéos à tous nos clients et partenaires à toutes les procédures techniques pour l'entretien et la réparation de nos produits.

En achetant nos produits, nous assurons à tous nos clients la meilleure qualité es sécurité. Les Bétonnières SIRL sont fabriquées et par un personnel qualifié.

SIRL est présente dans 65 pays, sur les 5 continents.

Le savoir-faire de SIRL :

  • Bétonnières
  • Machines
  • Outils 
