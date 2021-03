SIMONS VOSS TECHNOLOGIES

SIMON VOSS propose un monde sans clés !

Grâce à la technologie de fermeture numérique, accroissez la sécurité de votre entreprise et économisez du temps et de l’argent tout en gagnant en sérénité :

Un seul support d’identification en remplacement de nombreuses clés

Vous pouvez ouvrir toutes les portes pour lesquelles vous avez une autorisation

Les supports d’identification perdus sont simplement bloqués

Les autorisations d’accès peuvent être modifiées à tout moment, sans personnel sur site

La fermeture numérique vous facilite la vie.

Pensez à la portière de votre véhicule, vous l’ouvrez en appuyant sur un bouton, correct ? Vous pouvez bénéficier de ce confort sur toutes les autres portes. Grâce à un système de fermeture numérique. Mais les clés électroniques et les cylindres de fermeture peuvent bien plus encore.

C’est la raison pour laquelle ils sont non seulement plus confortables que les systèmes standard, mais aussi plus sûrs, plus pratiques et plus économiques.

Les solutions système de SIMON VOSS :

MobileKey

System 3060

SmartIntego

Les solutions sectorielles de SIMON VOSS :