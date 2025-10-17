SISTEM ALUMINYUM - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SISTEM ALUMINYUM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SISTEM ALUMINYUM est l'un des principaux fabricants turcs de profilés d'extrusion d'aluminium et de panneaux composites en aluminium en Turquie.

Fondée en 1994, c'est un concepteur et producteur entièrement intégré de systèmes de façades architecturales et de profilés en aluminium extrudé pour des applications industrielles.

L'usine Ergene-Tekirdağ de SISTEM ALUMINYUM est établie sur une superficie de 330.000 m², dont 95.000 m² sont clôturés. Dans cette usine entièrement intégrée, il y a une usine de moulage, une fonderie - production de billettes, des lignes d'extrusion d'aluminium, des installations de revêtement en poudre électrostatique et d'anodisation, un département de revêtement de bois de transfert, une installation de traitement mécanique et également des lignes de production de panneaux composites.

Notre entreprise, qui vise à se développer en permanence et à être pionnière dans le secteur des profilés en aluminium, avance à pas rapides pour atteindre cet objectif grâce à ses études de système qualité. CE, TSE, EN, GOST-R, QUALICOAT pour les applications de revêtement en poudre statique, QUALANOD pour les applications d'anodisation, notre société dispose de certificats de système tels que ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, IATF 16949 Automotive Quality Management System et ISO/ Système de gestion de la sécurité de l'information CEI 27001.

De plus, SISTEM ALUMINYUM confirme que les produits chimiques (métaux lourds) que vous commandez sont limités par REACH et ROHS car les matériaux sont dans les limites légales et sont sensibles à la santé environnementale.

SISTEM ALUMINYUM est le leader des exportations de Turquie dans le secteur avec plus de cinquante pays. Il a remporté les premiers prix de 2018, 2019 et 2020 dans la catégorie "Metallic Stars of Export Awards, Aluminium Rods and Profiles" décerné par l'Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Metals Exporters Association (IDDMIB).

Le savoir-faire de SISTEM ALUMINYUM :