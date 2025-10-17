ConnexionS'abonner
Fermer
SIT SOCIETA ITALIANA TECNOSPAZZOLE - Batiweb

SIT SOCIETA ITALIANA TECNOSPAZZOLE

Via Porrettana, 453
40033 Casalecchio di Reno BO
Italie
Site web de la marque

SIT : Fabricant de brosses Industrielles et Techniques

Depuis cinq générations ma famille est engagée dans le développement de la vision des fondateurs : garantir à ses clients un service et un produit essentiel, solide, de qualité et fiable, en agissant avec un constant sens de responsabilité, dans le respect des règlements et de l’environnement.

Durant plus de 110 ans, nous avons acquis une importante expérience et développé des pertinentes compétences et connaissances. Aujourd’hui, je suis fier de notre équipe de collaborateurs, de la passion, de leur énergie, leur enthousiasme pour SIT : Ces éléments sont la base de la confiance que nos clients, revendeurs et utilisateurs nous reconnaissent.

Des clients italiens et internationaux apprécient les propositions des produits, les solutions constamment à l’avant-garde, un service sur mesure de haute valeur ajoutée, la simplicité d’accès et la relation qui depuis toujours distinguent notre approche client.

Une large gamme des produits parmi lesquels trouver la réponse à vos besoins ; propositions des solutions personnalisées ; instruments pour exposer au mieux nos produits et multiplier les ventes, mais aussi une analyse approfondie sur les modalités du choix de la brosse... C’est ce que vous pouvez trouver dans ce catalogue.

Et si quelque chose n’y figure pas, notre Service Clients, la Force de Vente, le Département
Technique et tout le Staff de SIT sont à votre disposition, avec la compétence et la cordialité qui distinguent notre “famille”.

Le savoir-faire de SIT:

  • Brosses standards
  • Brosses industrielles
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.