SIT SOCIETA ITALIANA TECNOSPAZZOLE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SIT SOCIETA ITALIANA TECNOSPAZZOLE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SIT : Fabricant de brosses Industrielles et Techniques

Depuis cinq générations ma famille est engagée dans le développement de la vision des fondateurs : garantir à ses clients un service et un produit essentiel, solide, de qualité et fiable, en agissant avec un constant sens de responsabilité, dans le respect des règlements et de l’environnement.

Durant plus de 110 ans, nous avons acquis une importante expérience et développé des pertinentes compétences et connaissances. Aujourd’hui, je suis fier de notre équipe de collaborateurs, de la passion, de leur énergie, leur enthousiasme pour SIT : Ces éléments sont la base de la confiance que nos clients, revendeurs et utilisateurs nous reconnaissent.

Des clients italiens et internationaux apprécient les propositions des produits, les solutions constamment à l’avant-garde, un service sur mesure de haute valeur ajoutée, la simplicité d’accès et la relation qui depuis toujours distinguent notre approche client.

Une large gamme des produits parmi lesquels trouver la réponse à vos besoins ; propositions des solutions personnalisées ; instruments pour exposer au mieux nos produits et multiplier les ventes, mais aussi une analyse approfondie sur les modalités du choix de la brosse... C’est ce que vous pouvez trouver dans ce catalogue.

Et si quelque chose n’y figure pas, notre Service Clients, la Force de Vente, le Département

Technique et tout le Staff de SIT sont à votre disposition, avec la compétence et la cordialité qui distinguent notre “famille”.

Le savoir-faire de SIT :