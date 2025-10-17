ConnexionS'abonner
SMART USE

26 rue Saint Roch
78350 Jouy-en-Josas
France
SMART USE, expert Smart Building et Smart City, accompagne les entreprises et les territoires dans leur transition numérique, énergétique et sociale.

Notre équipe développe des solutions innovantes pour générer de nouvelles valeurs économiques, sociales et environnementales à l’échelle du bâtiment et de la ville.

SMART USE propose des missions d’ingénierie, de conseil, d’assistance et de formation dans les domaines de la Smart City, du Smart Building, du Smart Energy et du management de la data.

Une pédagogie innovante afin de devenir acteur de sa propre formation et créer de la valeur individuelle et collective, par le biais d’une offre de formation initiale ou en continu.

Le savoir-faire de SMART USE:

  • Création de valeurs par le management de la donnée 
  • Transition énergétique et garantie de performance
  • Ingénierie sociale et assistance à maîtrise d’usage 
  • Bureau d’étude Smart : Intégration Smart Building, Smart Energy et Smart City 
  • Innovation, nouveaux marchés et fidélisation 
  • Conduite du changement / formation

