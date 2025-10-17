SMART USE
78350 Jouy-en-Josas
France
SMART USE, expert Smart Building et Smart City, accompagne les entreprises et les territoires dans leur transition numérique, énergétique et sociale.
Notre équipe développe des solutions innovantes pour générer de nouvelles valeurs économiques, sociales et environnementales à l’échelle du bâtiment et de la ville.
SMART USE propose des missions d’ingénierie, de conseil, d’assistance et de formation dans les domaines de la Smart City, du Smart Building, du Smart Energy et du management de la data.
Une pédagogie innovante afin de devenir acteur de sa propre formation et créer de la valeur individuelle et collective, par le biais d’une offre de formation initiale ou en continu.
Le savoir-faire de SMART USE:
- Création de valeurs par le management de la donnée
- Transition énergétique et garantie de performance
- Ingénierie sociale et assistance à maîtrise d’usage
- Bureau d’étude Smart : Intégration Smart Building, Smart Energy et Smart City
- Innovation, nouveaux marchés et fidélisation
- Conduite du changement / formation
UTILISER EFFICACEMENT LE BIM DANS SES ACTIVITÉS DE GESTION
Cette formation s'adresse à la maitrise d'ouvrage et aux gestionnaires de patrimoine qui souhaitent pouvoir en apprécier la valeur ajoutée du BIM pour leur métiers et...
BIM MANAGER EXPLOITATION EE0207
En phase d’exploitation, le BIM permet une gestion optimisée du bâtiment et de ses usages car l’exploitant, ayant accès aux données de conception et de réalisation,...
CONCEVOIR UNE MAQUETTE NUMÉRIQUE DE BÂTIMENT INTEROPERABLE AVEC REVIT ARCHITECTURE CODE EE0217
SMART USE EST CENTRE DE FORMATION AUTODESK AGRÉÉ (AUTHORIZED TRAINING CENTER - ATC) Revit ARCHITECTURE, édité par Autodesk, est un logiciel de conception 3D de bâtiments...
UTILISER EFFICACEMENT LE BIM DANS SON PROJET DE CONSTRUCTION
Le passage au numérique est devenu incontournable pour tous les acteurs du bâtiment. Mais pour en optimiser la "création de valeur" il est essentiel, dés l'amont...