SODEVI INDUSTRIE - Batiweb

SODEVI INDUSTRIE
63118 CEBAZAT
France
SODEVI INDUSTRIE : La Chimie au service des Professionnels…
La société SODEVI INDUSTRIE est une composante d’un ensemble de 10 sociétés appartenant à un Groupe dont l’unité de production est implantée au cœur de la France, en Auvergne.
Depuis sa création en 1985, la Société est dotée d’une structure dynamique. Celle-ci est en constante progression. Ce Groupe a fait de la chimie son métier.
Notre expérience acquise sur le terrain vous assure un service conseils de très haut niveau.
Nous répondrons à tous vos besoins suivant vos infrastructures.
Les produits SODEVI INDUSTRIE sont la garantie d’un grand savoir-faire, à votre service.
SODEVI INDUSTRIE : c’est une gamme de plus de 150 références de produits spécifiques, fabriqués à Clermont-Ferrand.
Le Groupe en Quelques Chiffres en 2021 :
- 7.500 Tonnes de produits ont été fabriquées dans nos Sites de Production.
- 56.455 K€ de C.A.
Le savoir-faire de SODEVI INDUSTRIE :
- Asséchement – Humidité
- Etanchéité – Imperméabilisation
- Décapants
- Hydrofuges
- Peintures
- Traitements bois
- Autres produits