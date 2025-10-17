SODEVI INDUSTRIE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SODEVI INDUSTRIE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SODEVI INDUSTRIE : La Chimie au service des Professionnels…

La société SODEVI INDUSTRIE est une composante d’un ensemble de 10 sociétés appartenant à un Groupe dont l’unité de production est implantée au cœur de la France, en Auvergne.

Depuis sa création en 1985, la Société est dotée d’une structure dynamique. Celle-ci est en constante progression. Ce Groupe a fait de la chimie son métier.

Notre expérience acquise sur le terrain vous assure un service conseils de très haut niveau.

Nous répondrons à tous vos besoins suivant vos infrastructures.

Les produits SODEVI INDUSTRIE sont la garantie d’un grand savoir-faire, à votre service.

SODEVI INDUSTRIE : c’est une gamme de plus de 150 références de produits spécifiques, fabriqués à Clermont-Ferrand.

Le Groupe en Quelques Chiffres en 2021 :

7.500 Tonnes de produits ont été fabriquées dans nos Sites de Production.

56.455 K€ de C.A.

Le savoir-faire de SODEVI INDUSTRIE :