TALIAPLAST ® : La marque d’un fabricant 100% français depuis 1968

Situé à Montoir de Bretagne, au cœur de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, à proximité d’industries de pointe (AIRBUS, STX FRANCE), SOFOP-U1 est le site principal de SOFOP S.A.S.

Depuis 50 ans sur le marché de l’outillage professionnel et des EPI, la société SOFOP S.A.S. est aujourd’hui l’un des leaders européens incontestés au travers de la marque taliaplast®.

Implantée sur cinq sites, SOFOP S.A.S. a développé trois activités essentielles : l’injection plastique, la vulcanisation du caoutchouc, la découpe et l’assemblage du métal. Maîtrisant la chaîne, de la conception jusqu’à la distribution, SOFOP taliaplast® s’attache néanmoins à conforter son identité de fabricant : département R&D, cinq sites de production, une plate-forme logistique / distribution et une unité communication et marketing.

Une démarche qualité rigoureuse assurée par le Service Assurance Qualité qui supervise les contrôles effectués à tous les stades de la fabrication et de la livraison.

Une forte culture d’entreprise, des femmes et des hommes attachés à leur métier, un esprit de service, la recherche constante de la performance et l’investissement personnel sont pour vous le gage d’une prestation de qualité.

Répondre sans cesse aux besoins des professionnels, anticiper et élargir notre gamme en synergie totale avec le service commercial et les services production dont certains de nos ingénieurs sont issus. Le service Recherche & Développement équipé CAO/ DAO est chargé de répondre à l’évolution du marché du bâtiment et des TP. Afin de garantir des outils professionnels et des EPI à la fois innovants et satisfaisants, chacun des prototypes suit un cahier des charges fixé à partir d’études terrain sur l’ergonomie, la résistance, etc.

Le savoir-faire de SOFOP S.A.S :