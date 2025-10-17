SOKO VERANDAS ET PERGOLAS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SOKO VERANDAS ET PERGOLAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fabricant de véranda depuis près de 30 ans, SOKO allie des produits de qualité au savoir-faire et à l’expertise de ses artisans installateurs de véranda sur mesure.

Pour votre extension de maison ou votre protection solaire optez pour un style traditionnel ou plutôt design, en découvrant nos gammes de véranda et pergola alu qui offrent un cachet unique à votre façade.

De nombreuses options sont aussi à votre disposition, telles que les volets roulants, les lames orientables ou l’éclairage intégré : tout est pensé pour favoriser votre bien-être.

Fabricant de vérandas, ce sont plus de 1 000 vérandas sur mesure qui sont conçues chaque année dans notre usine en Vendée. Chaque projet est validé techniquement par notre Bureau d’Etudes intégré ; en parallèle, nos experts proches de chez vous, vous accompagnent pas à pas dans votre projet de véranda, de l’esquisse des premiers plans à la pose en passant par les démarches administratives comme la demande de permis de construire.

L’ensemble de nos produits sont conçus et fabriqués sur notre site de production en Vendée, à Dompierre sur Yon. Nous bénéficions de l’expertise d’hommes et de femmes rompus à la spécificité du métier de la menuiserie. Nous vous garantissons ainsi une fabrication 100% française et des conceptions totalement sur mesure.

Le savoir-faire de SOKO :