SOLIMPEKS SOLAR CORP. - Batiweb

Le pionnier de l'énergie solaire en Turquie.

Nos produits solaires ont plus de 30 certificats de qualité du monde entier, entièrement compatibles avec notre gamme étendue de composants solaires, solution de gestion d’énergie hautement efficace pour pratiquement n’importe quelle taille d’installation, de projets de taille industrielle, appartements et hôtels aux écoles, villas et plus petits Résidentiels.

De plus, nos produits s’intègrent facilement aux systèmes de chauffage existants.

Depuis 1973, Fabricants de panneaux solaires thermiques, Le savoir rester jeune.

Les partenaires bien formés ont accéléré la croissance en peu de temps et ont porté la concurrence en dehors de la Turquie.

À l’heure actuelle, la société a des emplacements dans tous les principaux marchés cibles. La société emploie plus de 150 membres dans ses emplacements en Turquie, en Allemagne et en Espagne – et ce nombre est en croissance augmentation.

Solimpeks est l'un des 5 plus grands fabricants solaires thermiques d'Europe.

Solimpeks est une société internationale présente dans plus de 77 pays à travers le monde.

L'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide parmi les fabricants de panneaux solaires.

Le savoir-faire de Solimpeks :