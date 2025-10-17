SOPRA SOCOA
33070 Bordeaux
France
Fondée à Bordeaux en 1978, Sopra Socoa conduit des chantiers de construction, de rénovation, d’aménagement et de décoration du bâti partout en France, pour les particuliers et les professionnels.
Sopra Socoa c’est avant tout une culture d’entreprise qui valorise les compétences, le professionnalisme et la passion des collaborateurs pour le travail bien fait.
Ainsi, nos chefs d’équipe, nos responsables de chantier, nos ouvriers spécialisés sont salariés exclusifs de l’entreprise. Ce choix, rare dans notre profession, garantit la transmission et la pérennité de notre savoir-faire ainsi que la qualité des relations de confiance que nous entretenons avec nos clients.
Le geste juste et la compétence ne se décrètent pas. Ils s’apprennent. Chez Sopra Socoa nous avons fait de la transmission une valeur cardinale.
En confiant leur savoir-faire aux plus jeunes, les anciens perpétuent la tradition exigeante des métiers du bâtiment. Transmission de l’expérience et quête permanente de l’innovation, tel est le ciment qui lie, depuis bientôt 40 ans, les équipes de Sopra Socoa.
Le savoir-faire de SOPRA-SOCOA:
- La rénovation : Nous avons fait de la réhabilitation de bâtis existants l’une de nos spécialités. Organisation et coordination sont nos atouts pour garantir une grande qualité d’exécution.
- L’agencement : Sur l’ensemble du territoire national, nos équipes, structurées et mobiles, sont spécialisées dans l’agencement et le design des commerces, restaurants et hôtels.
- La décoration : Choix des revêtements, des peintures, des modénatures, travail du bois, du plâtre… avec vous, nous créons un univers qui vous ressemble en jouant sur les couleurs et les matières.
- Terrassement, voirie et réseaux divers : Indissociables de tout projet de construction, les travaux de voirie et de terrassement requièrent organisation et minutie. Mise à niveau des sols, enfouissement des réseaux (eau, électricité, télécommunications), mise en œuvre des réseaux d’évacuation, aménagement des espaces, poses des revêtements…
- Sous œuvre : Qu’il s’agisse d’un projet de construction ou d’une opération de réhabilitation, nous réalisons tous les travaux de renforcement structurels nécessaires à la stabilité et à la pérennité de votre bâtiment. Que vous souhaitiez consolider des fondations fragilisées, créer une ouverture dans un élément porteur, remplacer un plancher ou, d’une manière plus générale, modifier la structure d’un édifice, nous sommes à votre écoute pour identifier votre problématique.
- Gros œuvre : Phase majeure et incontournable de toute construction, le gros œuvre consiste à en réaliser l’ossature : fondations, maçonnerie, menuiserie extérieure, charpente, toiture…
- Charpente : Qu’il travaille le bois ou le métal, le charpentier est avant tout un expert rigoureux, formé à l’école de la précision. Sopra Socoa intervient aussi bien pour concevoir la charpente d’une construction neuve que pour restaurer ou entretenir un ouvrage existant.
- Menuiserie : Si la menuiserie est un métier, elle est également un art. Celui du façonnage et de l’assemblage du bois massif par des techniques ancestrales : à tenon et mortaise qu’il soit chevillé ou collé, à queue d’aronde, à enfourchement, à mi-bois, à rainure et languette, etc.