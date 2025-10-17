Pour obtenir une information de la part de la marque « SOPRA SOCOA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondée à Bordeaux en 1978, Sopra Socoa conduit des chantiers de construction, de rénovation, d’aménagement et de décoration du bâti partout en France, pour les particuliers et les professionnels.

Sopra Socoa c’est avant tout une culture d’entreprise qui valorise les compétences, le professionnalisme et la passion des collaborateurs pour le travail bien fait.

Ainsi, nos chefs d’équipe, nos responsables de chantier, nos ouvriers spécialisés sont salariés exclusifs de l’entreprise. Ce choix, rare dans notre profession, garantit la transmission et la pérennité de notre savoir-faire ainsi que la qualité des relations de confiance que nous entretenons avec nos clients.

Le geste juste et la compétence ne se décrètent pas. Ils s’apprennent. Chez Sopra Socoa nous avons fait de la transmission une valeur cardinale.

En confiant leur savoir-faire aux plus jeunes, les anciens perpétuent la tradition exigeante des métiers du bâtiment. Transmission de l’expérience et quête permanente de l’innovation, tel est le ciment qui lie, depuis bientôt 40 ans, les équipes de Sopra Socoa.

